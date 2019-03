„Podczas gdy reżim wyciąga rękę do dialogu, a jego przywódca pisze przyjazne listy do prezydenta USA Donalda Trumpa i prezydenta Korei Południowej Moon Jae-ina, programy atomowe Korei Północnej pracują całą parą” – piszą autorzy raportu komisji ONZ.

Tę dwoistość widać już było w czasie igrzysk zimowych w Pjongczangu w 2018 r. Kim Dżong Un ruszył wtedy z ofensywą uśmiechów w stronę drugiej Korei. Dwa miesiące później doszło do przełomowego szczytu obu przywódców. Kim i Moon, którzy spotkali się w Panmundżom, Wiosce Pokoju na granicy między państwami, przeszli, trzymając się za ręce, przez linię demarkacyjną, która od 1953 r. dzieli Półwysep Koreański. To nie był koniec sensacji. Po czterech kolejnych miesiącach doszło do historycznego szczytu Donalda Trumpa z Kim Dżong unem w Singapurze.

Dwa programy atomowe Korei Północnej

Przywódcy krajów, którzy niedawno obrzucali się inwektywami, zasiedli do negocjacji, ale reaktor atomowy w Jongbion nie przestał działać.