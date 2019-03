Od zamachu na życie Kim Dżong Nama minęły ponad dwa lata. 13 lutego 2017 r. na lotnisku w Kuala Lumpur, stolicy Malezji, na przyrodniego brata Kim Dżong Una rzuciły się Indonezyjka Siti Aisyah i Wietnamka Doan Thi Huong. Kobiety wtarły Koreańczykowi w twarz wysoce toksyczny związek VX. Kim Dżong Nam zmarł po 20 minutach w karetce. Trująca substancja, której użyły zamachowczynie, jest zaliczana do broni chemicznych, jej dużymi ilościami dysponuje Korea Północna.

Wyludnia się ława oskarżonych

Na ławie oskarżonych w sprawie zabójstwa powinno siedzieć sześć osób – czterech agentów północnokoreańskich, którzy przygotowali zamach w zaciszu ambasady, i dwie wykonawczynie. Jednak Koreańczycy natychmiast wyparowali. Kamera sfilmowała ich w dniu zabójstwa na lotnisku, jak przechodzą przez kontrolę bagażu. Są poszukiwani listem gończym Interpolu.

W rękach malajskiej policji pozostały więc tylko wykonawczynie zamachu. Ale na ławie oskarżonych jest już tylko jedna z nich. We wtorek malajski prokurator zdecydował bowiem o zwolnieniu Siti Aisyah. Z sądu kobietę zabrano prosto do ambasady indonezyjskiej. Tego samego dnia odleciała do Dżakarty.