„To jest kawałek kupy, nie umowa. Kawałek kupy, który został wypolerowany, w efekcie czego mamy teraz lśniący kawałek kupy. Ale ten wypierdek nadal może być najlepszą rzeczą, jaką mamy do dyspozycji” – tę wypowiedź torysa Steve’a Double’a za najlepszy cytat całej debaty o brexicie uznała Marina Hyde, publicystka dziennika „The Guardian”.

Ekscentryczny parlamentarzysta Double reprezentuje w Izbie Gmin okręg wyborczy St Austell and Newquay w Kornwalii, w którym za wyjściem z Unii Europejskiej opowiedziało się w 2016 r. aż 62 proc. głosujących. Gdy do jego wypowiedzi dodać zagłosowanie we wtorek za umową premier Theresy May, widać, że Double podjął desperacką próbę dostarczenia swoim wyborcom oczekiwanego przez nich brexitu - nawet w formie, którą uważa za łajno.

Poseł z Kornwalii jest jednak wyjątkiem od reguły, bo zdecydowana większość parlamentarzystów popierających wyjście Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej postanowiła we wtorek nie poprzeć umowy premier May. Liczyli na to, że wobec braku alternatywnych ustaleń 29 marca Wielka Brytania wyjdzie z Unii Europejskiej bez żadnej umowy.