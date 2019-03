Od początku marca już 13 partii centroprawicowych z dziesięciu krajów UE zwróciło się do kierownictwa Europejskiej Partii Ludowej (EPL) o wszczęcie postępowania w celu usunięcia Fideszu z jej szeregów (do takiego wniosku wystarczyłoby siedem partii z pięciu krajów).

Wprawdzie Orbán złamał wiele obietnic dawanych kolegom z EPL, czyli m.in. nie zaprzestał zabiegów na rzecz wyrzucenia Uniwersytetu Środkowoeuropejskiego (nazywanego w państwowej propagandzie „uniwersytetem Sorosa”) z Węgier, ale dopiero atak na szefa KE Jeana-Claude’a Junckera (członka EPL) sprowokował kontrakcję ze strony części chadeków. Juncker na plakatach rozwieszanych na ulicach Budapesztu został oskarżony o spiskowanie z Sorosem, by osłabić granice Unii i zalać ją nielegalnymi migrantami.

U Orbana w Budapeszcie był we wtorek bawarski chadek Manfred Weber, szef frakcji EPL w Parlamencie Europejskim i jej kandydat na następcę Junckera. – Moim celem nie były negocjacje z premierem Orbánem, lecz uzyskanie od niego wyjaśnień co do postawionych przeze mnie warunków. Od tego zależy, co stanie się 20 marca na posiedzeniu Zgromadzenia Politycznego EPL w Brukseli – tłumaczy Weber. Zdaniem naszych rozmówców w EPL dwugodzinna rozmowa Webera z Orbánem „była konstruktywna”, czyli wzrosły nadzieje Webera na spełnienie przez Węgra trzech warunków postawionych mu w zeszłym tygodniu.