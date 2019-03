Za umową wynegocjowaną przez May z Unią Europejską opowiedziało się 242 posłów, przeciwko - 391. Różnica była mniejsza niż w pierwszym głosowaniu w połowie stycznia, ale porażka i tak wyraźna. W styczniu porozumienie odrzucono różnicą 230 głosów, we wtorek, po tygodniach zabiegów – 149.

Co dalej? Przed ogłoszeniem wyników spekulowano, że przy różnicy ok. 50 głosów May mogłaby spróbować trzeciego podejścia. Bardziej spektakularne fiasko miało to mocno utrudnić.

W zwykłych okolicznościach w takiej sytuacji przywództwo premier byłoby poważnie zagrożone. Teraz partyjni koledzy nie mogą rzucić jej rękawicy, bo uczynili to już trzy miesiące temu i muszą poczekać do grudnia. Choć zawsze można sobie wyobrazić, że rezygnuje sama, uznawszy, że wyczerpała możliwości manewru.

W środę w Izbie Gmin odbędzie się kolejne głosowanie, tym razem nad wyjściem z UE bez porozumienia. May zapowiedziała, że posłowie torysów będą mogli podjąć decyzję w tej kwestii wedle własnego uznania, bez dyscypliny partyjnej.