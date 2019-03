– Myślałem, że to przedwczesny żart primaaprilisowy, fake news. Brać mnie za terrorystę? Chciałbym wiedzieć, skąd się bierze ta potrzeba napiętnowania osoby, o której można powiedzieć wszystko, tylko nie to, że jest terrorystą! – ubolewał dziś rano 75-letni gwiazdor w wywiadzie dla Corriere TV, czyli telewizyjnej wersji dziennika „Corriere della Sera”. – Od zawsze jestem człowiekiem pokoju i zawsze będę. Wystarczy posłuchać moich piosenek.

Na uwagę dziennikarza, że Ukrainie zapewne chodzi nie o teksty jego piosenek, lecz deklaracje dotyczące Władimira Putina (Al Bano znany jest z przychylnych wypowiedzi na temat prezydenta Rosji), odpowiedział: – Putin zrobił wiele dobrego dla swego kraju. To prawda, ja tego nie wymyślam. To fakty. Wszyscy to widzą. Nie mówię nic nadzwyczajnego.

W wywiadzie dla dziennika „Il sole 24 Ore” Al Bano przeszedł do ataku: – To podłość (...). Mam wielu fanów na Ukrainie, śpiewałem tam dwa razy, kocham ten naród i nie podoba mi się, że rząd mnie piętnuje jako zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego. Będę drążył tę sprawę do samego końca. Będę rozmawiał z moim adwokatem.