Kluczowe dla kształtu rozwodu głosowanie odbędzie się ok. godz. 20 polskiego czasu. Przedtem musi zakończyć się wielogodzinna debata.

Komentatorzy spodziewają się, że mimo tygodni zabiegów wynegocjowana przez premier Theresę May umowa z Brukselą znów nie zyska aprobaty posłów. Choć zapewne różnica będzie mniejsza niż w połowie stycznia. Wówczas wyniosła 230 głosów. Przeciwko opowiedziało się m.in. 118 posłów rządzącej Partii Konserwatywnej.

Jeśli rząd rzeczywiście poniesie porażkę, ważna będzie jej skala. Przy różnicy ok. 50 głosów May mogłaby spróbować trzeciego podejścia. Spektakularne fiasko – powiedzmy, z różnicą ok. 150 głosów – pokazałoby, że umowa jest martwa.

W zwykłych okolicznościach w takim przypadku przywództwo May byłoby poważnie zagrożone. Teraz partyjni koledzy nie mogą rzucić jej rękawicy, bo uczynili to już trzy miesiące temu i muszą poczekać do grudnia. Choć zawsze można sobie wyobrazić, że zrezygnuje sama, uznawszy, że wyczerpała wszystkie możliwości manewru.