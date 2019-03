To, co się będzie dzisiaj działo, najlepiej ujął w słowa Jonathan Freedland z „Guardiana”, który napisał, że „choć dla postronnego obserwatora najbliższa doba w Westminsterze będzie brzmieć jak kłótnia o prawo międzynarodowe, to w rzeczywistości debata o »prawnie wiążących zmianach«, które ogłosiła Theresa May (…), sprowadza się do polityki”.

Ma rację, bo w zasadzie bez znaczenia jest, czy ogłoszone wczoraj przez Theresę May i Jeana-Claude’a Junckera uzupełnienia do umowy Brukseli z Londynem coś rzeczywiście zmieniają. Ważne jest tylko to, czy przekonają one parlamentarzystów do poparcia umowy w zaplanowanym na wtorkowy wieczór głosowaniu. Jeśli umowa May nie zostanie dziś przegłosowana, to Zjednoczone Królestwo raczej nie wyjdzie z Unii Europejskiej 29 marca.

Hague: Brexit teraz albo długoletni konflikt

Bo jeśli miałoby wyjść, to bez żadnej umowy, a takiego scenariusza chce tylko garstka ludzi w Wielkiej Brytanii, do tego najczęściej mających tak luźne związki z rzeczywistością jak Nigel Farage, który ostatnio próbował przekonać Donalda Trumpa do poparcia brexitu bez umowy.