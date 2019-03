O swoim odkryciu Holender Victor Gevers zawiadomił w tweecie zaczynającym się od słów: „W Chinach brakuje kobiet”. Owszem, brakuje, a jest to efekt polityki jednego dziecka wprowadzonej kilkadziesiąt lat temu (zakończono ją w 2016 r.), która poważnie zaburzyła genderową równowagę chińskiego społeczeństwa. Władze chińskie próbują to dziś naprawić. Czy jesteśmy świadkami nowego eksperymentu inżynierii społecznej w chińskim stylu?

Holender, przeszukując chiński internet, trafił na bazę danych, w której figuruje 1,8 mln kobiet, głównie mieszkanek Pekinu. Zawiera ich numery telefonów, adresy, stan cywilny i numery dowodów, ale też rubrykę zawierającą informacje o ich opcji politycznej i ze stroną na Facebooku. Ten ostatni jest w Chinach oficjalnie zablokowany. W bazie figuruje też kategoria, która w tłumaczeniu na angielski brzmi „Breed Ready” (gotowa do rozrodu). Haker podaje, że 89 proc. kobiet w bazie jest niezamężnych, 10 proc. to kobiety rozwiedzione, a 1 proc. to wdowy.