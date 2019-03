1 ZDJĘCIE Premier Wielkiej Brytanii Theresa May przemawia. Grimsby, 8 marca 2019 (Fot. Christopher Furlong / AP)

Premier Wielkiej Brytanii może we wtorek nie tylko przegrać głosowanie trzycyfrową liczbą głosów, ale też stracić stanowisko. Jest jednak coś, co może ocalić umowę Theresy May, choć zakończy jej rządy.