Mieszkańcy Caracas i znacznej części Wenezueli przez ponad 48 godzin nie mieli prądu, internetu, a często także wody.

– Sytuacja w kraju jest dramatyczna. Każdego dnia coraz więcej Wenezuelczyków umiera tylko i wyłącznie z powodu niekompetencji reżimu Nicolasa Maduro, z powodu wszechobecnej korupcji – stwierdził w niedzielę Juan Guaidó, przewodniczący wenezuelskiego parlamentu, uważany przez opozycję i znaczną część wspólnoty międzynarodowej za tymczasowego prezydenta kraju (ogłosił się nim 23 stycznia).

– Jak to możliwe, że są w tym kraju duże szpitale, w których przez kilkadziesiąt godzin nie ma prądu ani wody? - pytał Guaidó. - Jak to możliwe, że choć cały nasz narodowy system produkcji i transmisji energii jest już od kilku lat zmilitaryzowany, znajduje się pod ścisłą kontrolą wojska, wciąż nie ma żadnego wiarygodnego raportu o tym, co się naprawdę stało? A dyktator opowiada jedynie jakieś bajki o „cybernetycznym zamachu stanu”?