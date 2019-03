Określany jako „historyczny” lot siedmiomiejscowego Crew Dragona do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (MSK) przyjęto w Rosji z pewną powściągliwością. Tydzień temu kremlowski kanał Rossija 1, podsumowując wydarzenia tygodnia zauważył, że coś się dzieje w przestrzeni pozaziemskiej i doniósł, że izraelski lądownik księżycowy niesie na pokładzie zapisaną na nośniku cyfrowym całą bibliotekę najwybitniejszych dzieł literatury światowej. O tym, że kapsuła załogowa kierowanej przez Muska firmy SpaceX dotarła bez kłopotów do MSK, widzowie się nie dowiedzieli. Rossija 1 również nie wspomniała o tym, że Crew Dragon w ostatnią sobotę pomyślnie wrócił na ziemię. A kosmos tym razem także był w telewizyjnym menu, bo przypomniano, że równo 85 lat temu urodził się Jurij Gagarin, pierwszy kosmonauta.

Młoda Rosjanka Katia Pawluczenko, ciesząc się z udanego lotu nowego statku kosmicznego do stacji orbitalnej, pogratulowała Muskowi sukcesu w sieci, przepraszając jednocześnie za to, że „Dmitrij Rogozin gratulacji raczej nie złoży”. Wizjoner, a dla licznych Rosjan prawdziwy bohater naszych czasów”, grzecznie podziękował Kati – i to po rosyjsku.