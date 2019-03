Wenezuelczycy od dawna są przyzwyczajeni do okresowych awarii systemu energetycznego i wielogodzinnych wyłączeń prądu w stołecznym Caracas i wielu innych miastach. Ale takiej katastrofy, jaka nadeszła w czwartek i trwała z przerwami w piątek i sobotę, nie pamiętają. Gdy wysiadła ogromna hydroelektrownia w Guri na rzece Caroni, Caracas i sześć z 23 stanów kraju pogrążyło się ciemnościach.

Zgasło światło, stanęło metro, przestały działać lodówki, telefony, pompy tłoczące wodę do mieszkań, terminale płatnicze, internet, telewizory, stacje benzynowe. W szpitalach odłączonych do podtrzymującej lub ratującej życie aparatury lekarze usiłowali ratować pacjentów, ręcznie pompując tlen lub krew. W tych, które własnych generatorów prądu nie miały, zrozpaczeni ludzie i personel medyczny próbowali przenosić chorych do innych placówek, gdzie można było włączyć sprzęt. Zmarło kilkadziesiąt osób.