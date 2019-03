Amerykańskie media zainteresowały się w tych dniach unijnym systemem ETIAS, który Komisja Europejska – przy poparciu krajów Unii – zaproponowała w 2016 r., a Parlament Europejski i Rada UE (ministrowie krajów UE) ostatecznie zatwierdziły we wrześniu 2018 r. Ma wejść w życie od 2021 r.

Chodzi o wprowadzenie nowego wymogu dla obywateli tych wszystkich krajów, którzy nie potrzebują wizy, by wjechać do UE (a w zasadzie do unijnych krajów strefy Schengen). Dotyczy to zatem m.in. mieszkańców USA i Kanady. Tacy podróżni będą musieli składać wniosek przez internet o pozwolenie na wjazd do Unii. Formularz systemu ETIAS oprócz podstawowych danych osobowych będzie wymagać odpowiedzi na pytania m.in. o historię ewentualnych deportacji z krajów UE i o karalność.

Rejestracja ważna pięć lat

W większości przypadków wypełnienie formularza ETIAS będzie formalnością. Szacuje się, że około 95 proc. wnioskujących dostanie internetowo potwierdzenie na wjazd już po kilku minutach od wypełnienia go. ETIAS będzie bowiem podłączony do kilku europejskich baz danych, w tym do komputerów Europolu. I porównanie danych z tych baz, które powinno wystarczyć w przypadku przeważającej większości podróżnych, będzie się dokonywać automatycznie.