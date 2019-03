Bartosz T. Wieliński: Wyrzucicie Fidesz z Europejskiej Partii Ludowej?

Manfred Weber: Decyzja zapadnie 20 marca. Formalny wniosek, by wykluczyć Fidesz, złożyło 13 partii wchodzących w skład Europejskiej Partii Ludowej. Jako kandydat EPL na szefa Komisji Europejskiej napisałem w tej sprawie list do przewodniczącego partii Josepha Daula. Wymieniłem w nim warunki, jakie musi spełnić premier Viktor Orban, jeśli chce, by jego partia pozostała w EPL. Po pierwsze, musi przeprosić partie należące do EPL. Musi zakończyć kampanię przeciwko Unii Europejskiej. I w końcu musi zakończyć spór o Uniwersytet Środkowoeuropejski.

Za co Orban ma przepraszać? Za rozwieszanie plakatów z przewodniczącym Komisji Jeanem-Claude’em Junckerem i finansistą George’em Sorosem?

– Nie tylko. Nie będziemy akceptować w naszych szeregach partii, która podsyca antyunijne nastroje.