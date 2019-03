Alba Rodriguez i Maria del Tránsito Orellana siedziały w więzieniu od dziewięciu lat, a Cinthia Rodriguez od 11. Skazano je za to, że nie doniosły ciąży i poroniły. Sąd w Salwadorze, kraju, który bezwzględnie zakazuje aborcji, a usunięcie ciąży karze wyrokami od 2 do 30 lat więzienia, nie uwierzył, że doszło do poronienia, i uznał, że wszystkie trzy dopuściły się zabójstwa. Dostały po 30 lat.

Kobietom pomógł dopiero wyrok sądu najwyższego, który po długotrwałej bitwie prawnej ogłosił, że wyroki były niemoralne i przesadnie wysokie, oraz uwolnił je od reszty kary.

W czwartek, w przeddzień Międzynarodowego Dnia Kobiet, Salwadorki wyszły na wolność. Trzy kobiety opuściły to samo więzienie jednocześnie i od razu spotkały się z działaczkami organizacji, które walczyły o ich wolność, oraz prasą.

– Jestem taka szczęśliwa, że mogę wrócić do mojej rodziny – mówiła Cinthia Rodriguez.