Kalendarz wypuszczony na 8 marca przez Rosgwardię (policyjna formacja prewencyjna, takie putinowskie ZOMO) sam układ ma już nieco paranoiczny. Zaczyna się od stycznia i lutego 2020 r., za nimi następuje marzec, a potem kolejne już ustawione w logicznym porządku miesiące roku bieżącego.

Ilustrują go fotki, do których pozowały puszyste kotki, zaiste ulubione stworzenia Rosjanek, tulące się do zamaskowanych i po zęby uzbrojonych „najbardziej brutalnych mężczyzn” na świecie, czyli siepaczy Rosgwardii.

Dla kobiet koteczki i mężni żołnierze

Obrazki słodkich zwierzaków i „brutali” mają, według autorów kalendarza, lać miód na serce Rosjanek.

„Nie ma nic milszego niż kotki i niczego bardziej brutalnego od żołnierzy oddziałów specjalnych w pełnym rynsztunku bojowym i nowoczesną bronią w rękach. Ale jest coś, co łączy puszyste stworzenia i rycerzy. Na punkcie i tych, i tych kobiety szaleją. Kotki i kocięta to zwierzęta jedyne w swym rodzaju. Fotosesje z nimi publiczność przyjmuje z entuzjazmem. Niezwykła wspólna sesja miłych koteczków i mężnych żołnierzy jednego z najbardziej elitarnych specjalnych oddziałów Rosji pozwalają rozmawiać z adresatkami wizualnie atrakcyjnym i zrozumiałym dla nich językiem” – napisała Rosgwardia w internetowym komunikacie dołączonym do opublikowanego w piątek w sieci kalendarza.