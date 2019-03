Komisja Europejska w ostatnich latach zaproponowała pakiet siedmiu projektów prawnych, które miały zreformować przepisy azylowe, procedury na granicach zewnętrznych UE i uporządkować przesiedlenia uchodźców z ONZ-owskich obozów do chętnych krajów Unii. Jednym z elementów pakietu był stały rozdzielnik uchodźców (relokację z 2015 r. uchwalono tylko na dwa lata) skrojony pod ewentualne przyszłe kryzysy uchodźcze. Ale skoro relokacja nie miała szans na zatwierdzenie przez kraje Unii, Komisja zaproponowała jesienią 2018 r. podzielenie swego pakietu na projekty do przyjęcia przed końcem obecnej kadencji europarlamentu oraz na relokację odłożoną do dalszego ślamazarnego negocjowania.

Wyszehrad i Południe zablokowały reformy

– Nic z tego. Już podczas obrad ambasadorów przed czwartkowym posiedzeniem ministrów w Radzie UE kolejny raz potwierdziło się, że kraje przeciwne dzieleniu pakietu mają mniejszość blokującą. To m.in. państwa Grupy Wyszehradzkiej, Włochy i Hiszpania – opowiada nam zachodni dyplomata. O ile Włosi nie chcieli zrezygnować z relokacji, o tyle Polska z innymi krajami Grupy Wyszehradzkiej chciałaby nie tyle odwlekania rozmów o relokacji, co wyrzucenia już teraz do kosza wszelkich projektów związanych z przenoszeniem na poziom unijny decyzji o przyjmowaniu uchodźców.