Nowe prawo przegłosowano w czwartek. Za umieszczenie na przykład na Facebooku informacji, którą kompetentne organy uznają za fałszywą, Rosjanin zapłaci teraz od 30 tys. do 100 tys. rubli grzywny (więcej niż dwie średnie krajowe), sprzęt, którym się posłużył, zostanie zarekwirowany, a jego konto w sieci – zablokowane.

Tak łagodnie zostanie potraktowany tylko wtedy, kiedy to, co zakwalifikowano jako kłamstwo, nie wyrządziło nikomu szkody. Jeśli zaś przeszkodziło w pracy instytucji czy doprowadziło do zamieszania, obywatelowi przyjdzie zapłacić nawet 300 tys. rubli. W razie zaś gdyby „fałszywa nowość” doprowadziła pośrednio do śmierci człowieka, grzywna może wynieść 400 tys. rubli.

To stawki dla prostych obywateli. Rozpowszechniająca kłamliwe zdaniem władz informacje osoba urzędowa, na przykład redaktor witryny internetowej, ma płacić trzy razy więcej.