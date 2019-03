Proces Joaquina Loery Guzmana, alias „El Chapo”, przed sądem w Nowym Jorku przez trzy miesiące przykuwał uwagę mediów całego świata. Publiczność miała wrażenie, że pojmanie, osądzenie i skazanie człowieka, który przez ponad 20 lat kierował jedną z największych band kryminalnych produkujących i szmuglujących narkotyki do USA – kartelem z Sinaloa – oznacza zwycięstwo w wojnie z narkobiznesem.

Ale – tak jak wiele razy w przeszłości – pojmanie nawet największego bandyty wywołuje tylko następną wewnętrzną wojnę w kartelu o to, kto go zastąpi, albo ofensywę wrogich organizacji, które chcą zająć rynki zbytu i drogi szmuglu. W wypadku Sinaloa okazało się ponadto, że kartelowi dekapitacja nie zaszkodziła, bo nie działa już on jak gang jednego herszta, lecz jak skomplikowana międzynarodowa korporacja logistyczna i finansowa.

Macki kartelu w ponad 50 krajach