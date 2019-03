1 ZDJĘCIE Mark Kennedy

Ujawniono dziesiątki przypadków nadużyć ze strony policji, która wypłaciła już odszkodowania co najmniej 12 kobietom. To, co je spotkało, nazywają one formą gwałtu. Przedmiotem "działań operacyjnych" agentów były przede wszystkim organizacje lewicowe, od partii, przez inicjatywy ekologiczne, po zwalczające rasizm i antywojenne - pisze z Londynu wysłannik "Wyborczej".