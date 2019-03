Mimo gróźb i listu gończego tymczasowy prezydent Juan Guaidó wrócił do Wenezueli. I zrobił to z przytupem, niemal jak gwiazda rocka! Ze sceny w Caracas padły z jego ust obietnice radykalizacji działań mających wywrzeć presje na reżim Maduro.

Tego się nie da zatrzymać!

– Jutro spotykam się z liderami związków zawodowych dużych państwowych kombinatów i administracji państwowej. Wiem, że wśród nich niezadowolenie też rośnie. Będziemy mówić o możliwości paraliżu administracji. Zobaczymy, co ten reżim zrobi bez urzędników! – mówił w poniedziałek do swoich zwolenników zgromadzonych w centrum Caracas Guaidó tuż po powrocie z tygodniowej podróży po pięciu krajach Ameryki Łacińskiej.

Potwierdził tym samym wcześniejsze pogłoski o ewentualnym strajku.

– I najważniejsze. Musimy utrzymać presję. Musimy być na ulicach. Coraz częściej i coraz liczniej. To nie wspólnota międzynarodowa zmusi reżim do odejścia. To zrobić musimy my! W najbliższą sobotę znowu wychodzimy manifestować. Ze zdwojoną siłą! Wenezuelo, jest dobrze! Jest naprawdę dobrze! Tego się nie da zatrzymać! – krzyczał ze sceny.