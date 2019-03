Chiński premier miał dla trzech tysięcy deputowanych zgromadzonych w pekińskiej Hali Ludowej przy placu Tiananmen złą wiadomość: w 2019 r. wzrost Chin będzie najniższy od trzech dekad. Każdy inny kraj świata byłby dumny z takiej prognozy, bo w tym roku PKB będzie wyższy o ok. 6-6,5 proc., ale dla Chin to za mało. W nie tak dawnych czasach "wzrostu na sterydach" kierownictwo partii komunistycznej, które próbowało go schłodzić, przyjęło, że winien wynosić 7 proc. Miało to zagwarantować stabilność polityczną w kraju liczącym 1,4 mld obywateli, gdzie w 2018 r. na rynek trafiło ponad osiem milionów absolwentów wyższych studiów (co trzeci nie znalazł pracy).

Premier nie ukrywał, że idą trudne czasy, bo gospodarka zwalnia i wciąż nie wiadomo, czym skończy się wojna handlowa z USA.

Dosyć już „białych słoni”

Chiny muszą nakręcić wzrost, ale inaczej niż w 2008 r. Wtedy podtrzymały go wielkim pakietem stymulacyjnym (w wysokości 586 mld dol.). W efekcie do dziś rządy lokalne, które wzięły kredyt w państwowych bankach, wciąż uginają się pod garbem złych długów, a w kraju pełno jest „białych słoni” – chybionych inwestycji i miast-widm, zaś przemysł ciężki, huty i cementownie nie mogą się pozbyć nadprodukcji w magazynach.