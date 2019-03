Naprawdę nazywa się Mahmud Abu Zajd, ale znany jest jako Shawkana. Słynny egipski fotoreporter bohaterem światowych mediów stał się latem 2013 r.

Morderca, podżegacz, terrorysta

Został zatrzymany 14 sierpnia 2013 r., kiedy – na zlecenie londyńskiej agencji fotograficznej – robił zdjęcia na kairskim placu Raba al-Adawija. To tam służby bezpieczeństwa zaatakowały demonstrantów protestujących przeciwko obaleniu demokratycznie wybranego prezydenta Muhammada Mursiego. Doszło do masakry, zginęło ponad 800 protestujących, a za ich śmierć do tej pory nikt nie odpowiedział.

Shawkan nie był jedynym aresztowanym tego dnia fotoreporterem. Zatrzymano też Francuza i Amerykanina, ale obaj zostali zwolnieni kilka godzin później. Egipcjanin miał mniej szczęścia – najpierw bez wyroku spędził pięć lat w słynącym z koszmarnych warunków kairskim więzieniu Tora, po czym jesienią 2018 r. został skazany na pięć lat więzienia i grzywnę. Kiedy okazało się, że nie stać go na to, żeby ją zapłacić, sędzia dorzucił mu jeszcze pół roku odsiadki.