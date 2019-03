Tak jak obiecywał przez ostatnie dni, w poniedziałek około 11 rano czasu lokalnego Juan Guaido przyleciał na lotnisko im. Simona Bolivara pod Caracas, wracając z tygodniowej podróży po pięciu krajach Ameryki Łacińskiej. Wbrew zapowiedziom reżimu, że zostanie aresztowany, kiedy tylko postawi stopę na wenezuelskiej ziemi, straż graniczna i służba bezpieczeństwa wpuściły go bez przeszkód do kraju i pozwoliły odjechać z lotniska do stolicy.

Po powrocie Guaido zagrzewa do walki

– Znowu jesteśmy w ukochanej ojczyźnie i idziemy naprzód, bez strachu, walczymy o demokrację, przeciw dyktaturze, niezależnie od tego, co ona jeszcze zrobi – mówił Guaido ściśnięty w tłumie zwolenników, którzy witali go przy wyjściu z lotniska. Czekali na niego także liczni ambasadorowie krajów, które uznają go za prawomocnego prezydenta, w tym m.in. posłowie Argentyny, Brazylii, Kanady, Niemiec, Francji, Holandii i Hiszpanii.