Powiedzieć, że brytyjska premier jest uparta, to nic nie powiedzieć. Dwadzieścia pięć dni przed brexitem jej szanse na polityczny sukces są tak niewielkie, że bukmacherzy zapłacą 450 funtów za każde sto, które postawi się na to, że 29 marca faktycznie stanie się dniem wyjścia z Unii Europejskiej. Mimo to premier nadal nie traci wiary, że może przekonać Izbę Gmin do zaakceptowania jej umowy. I przed głosowaniem, które zaplanowane jest na 12 marca, jej szanse znowu rosną.

Premier oferuje „równiejszą dystrybucję dobrobytu”

Dziś „The Times” donosi, że premier próbuje „przekupić” parlamentarzystów Labour Party – ogłosiła program o wartości 1,6 miliarda funtów, który ma przeciwdziałać konsekwencjom „nierównej dystrybucji dobrobytu”.

„Największa kwota, 281 mln funtów dotacji, trafi na północny zachód kraju, gdzie mandaty zdobyło 54 parlamentarzystów Labour i 20 torystów. Najmniejsza, 25 mln funtów, skierowana zostanie na wschód, gdzie torysi w ostatnich wyborach zdobyli 50 miejsc w parlamencie, podczas gdy Labour siedem” – pisze gazeta.