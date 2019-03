Gdy w niedzielę ogłoszono wstępne wyniki wyborów i okazało się, że EKRE podwoiła wyniki sprzed dwóch lat i zdobyła 19 mandatów w 101-osobowym parlamencie, jej przywódca Mart Helme nie krył radości: – Dostałem kilka telefonów od polityków, którzy chcą z nami wspólnej koalicji. Oczywiście najpierw musieliby zgodzić się na nasz program, ale jesteśmy gotowi na kompromisy.

Główne punkty tego programu to: wzmocnienie ochrony granic przed potencjalną agresją Rosji, niedopuszczenie do małżeństw homoseksualnych i zero imigracji.

Krister Paris, szef działu publicystyki w największym estońskim dzienniku „Eesti Päevaleht”, traktuje zapowiedzi Helme jak przechwałki. – Większość partii wykluczyła z nimi współpracę. Są traktowani jak pariasi – mówi.

W liberalnej Estonii niechęć wobec EKRE bierze się stąd, że Helme zapowiada wprost: – Chcemy nie udawanej, ale prawdziwej demokracji, takiej, jaka jest w Polsce i na Węgrzech.