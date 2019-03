Meng pozywa rząd kanadyjski, władze imigracyjne i policję. Jej adwokaci twierdzą, że kobieta została zatrzymana, przeszukana i przesłuchana bez powiadomienia jej, że jest aresztowana. Zrobiono to dopiero po trzech godzinach. Chcą za to odszkodowania. Pozew trafił już do sądu Kolumbii Brytyjskiej.

Meng została zatrzymana 1 grudnia na lotnisku w Vancouver na prośbę władz amerykańskich. Córka Rena Zhengfei, byłego oficera armii chińskiej i twórcy giganta telekomunikacji Huawei, wyszła wkrótce za kaucją i wróciła do swojego domu w Vancouver. Ostatnie tygodnie spędziła w areszcie domowym. Od początku Amerykanie chcą ją sądzić za krycie interesów podległej Huawei firmy z Iranem, a tym samym omijanie sankcji nałożonych na ten kraj. Grozi jej za to do dziesięciu lat więzienia.

Bezprawne przesłuchanie na lotnisku?

Jej adwokaci twierdzą, że Meng powinna była usłyszeć na wstępie nakaz aresztowania, co dałoby jej możliwość skontaktowania się z obrońcą. Tak się jednak nie stało. Kobietę przesłuchano jeszcze na lotnisku pod pozorem rutynowych pytań przy odprawie paszportowej. Przy okazji „była zmuszona dostarczyć dowody i informacje przeciwko sobie” – piszą w pozwie adwokaci.