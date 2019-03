Słynna od czasu wyborów prezydenckich w USA petersburska „fabryka trolli” została rozgryziona przez Amerykanów jeszcze w listopadzie ubiegłego roku. Jednak informacje o tym media amerykańskie opublikowały dopiero w ubiegłym tygodniu.

Jeśli wierzyć prasie, hakerzy z National Security Agency nie mieli trudnego zadania. A ich przeciwnicy polegli od tej broni, którą sami wojowali.

Psy wojny „kucharza Putina”

Trollom z Rosji w czasie amerykańskiej kampanii wyborczej w 2016 r. udało się włamać do serwerów Partii Demokratycznej i dobrać się do maili Hillary Clinton, ówczesnej konkurentki Donalda Trumpa, dzięki lekkomyślności pracowników sztabu kandydatki, którzy lekceważyli zasady bezpieczeństwa.

Ale z kolei jesienią ubiegłego roku hakerzy z USA zarazili wirusem smartfon jednego z trolli, który wbrew zasadom podłączył go do komputera pracującego w zamkniętej sieci „fabryki”. W ten sposób NSA udało się przejąć kontrolę nad pracą Rosjan i chwilowo ją sparaliżować. Nie to jednak, jak się wydaje, było głównym celem ataku.