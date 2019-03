Dwóch czterdziestolatków w żółtych odblaskowych kamizelkach krząta się przy ścianie przeszklonego przystanku autobusowego przy pałacu Trocadero w samym sercu Paryża. Dorabianymi kluczami otwierają zamek na obudowie reklamy i kilkoma sprawnymi ruchami wyciągają z jego wnętrza afisz promujący ekskluzywne kosmetyki. Na jego miejscu po chwili wisi arkusz papieru pakowego z hasłem wzywającym obywateli do oporu: „Strajkuj, stawiaj opór, udowodnij, że istniejesz”.

- Panowie, że wam się tak chce - zagaduję Jeana-Luca i Pierre’a pochodzących z dalekich przedmieść Paryża. Rzucają mi lodowate spojrzenia. - Demonstrujemy od listopada. Ulice to jedyny sposób, by cokolwiek we Francji zmienić - mówią.

Gdy wspominam, że ruch „żółtych kamizelek” słabnie, a prezydent Emmanuel Macron odzyskuje siły, kiwają głowami. - Nic nie jest przesądzone. Poczekaj na 16 marca - mówią.