11-letnia Lucia zgłosiła się na pogotowie w Buyuirracu w prowincji Tucuman 29 stycznia w towarzystwie matki. Dziewczynka skarżyła się na ból brzucha. Lekarze, którzy stwierdzili, że Lucia jest w 16. tygodniu ciąży, zdecydowali o przewiezieniu jej do publicznego szpitala im. Evy Peron, bo ciąża zagrażała jej życiu.

Interwencja ministra zdrowia

W szpitalu matka Lucii zeznała, że dziecko zostało zgwałcone. Miał tego dokonać 60-letni partner babci dziewczynki. Potwierdziła to Lucia. Razem z matką poprosiła o usunięcie ciąży zgodnie z prawem, które od 1921 r. daje prawo do aborcji w wypadku gwałtu lub zagrożenia życia matki. – Wyjmijcie mi z brzucha to, co on mi tam wsadził – mówiła lekarzom dziewczynka.

Zabieg powinien był zostać wykonany w ciągu 48 godzin, szpital zignorował jednak prośby Lucii i podawał dziewczynce leki podtrzymujące życie płodu. Jej matka próbowała szukać pomocy w Andhes i Cladem, stowarzyszeniach prawników broniących praw kobiet. Personel szpitala próbował jej zabronić kontaktu telefonicznego z organizacjami, ale w końcu udało jej się zawiadomić je przez Facebooka. Przedstawiciele stowarzyszenia Ani Jedna Więcej pomogli Lucii i jej mamie napisać i wysłać prośbę o usunięcie ciąży.