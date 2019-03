Donald Trump przekonywał świat, że potrafi osiągnąć to, czego nie zdołali poprzednicy, a zwłaszcza Barack Obama. Komentatorzy żartowali, że skoro Obama dostał jednego pokojowego Nobla, to Trump chce dwóch – za zaprowadzenie pokoju na Półwyspie Koreańskim i na Bliskim Wschodzie. Prezydent USA najwyraźniej wziął to na serio. I podjął się niemożliwego.

Zamierzał przekonać Kim Dżong Una, by zrezygnował z arsenału nuklearnego. Kim jednak zażądał ceny, jakiej USA nie były w stanie zapłacić. Szczyt zakończył się fiaskiem, a Trump stracił twarz. Wszak w osobiste rozmowy z dyktatorem Korei Północnej zainwestował olbrzymi kapitał polityczny.

Kim zaś wiele zyskał dzięki samej obecności na tym szczycie. Przecież poklepywał go prezydent USA, nie można więc go traktować jak pariasa.

Trumpowi się wydaje, że dyplomacja nie różni się od biznesu. Że w cztery oczy można przekonać partnera, do czego się chce. Ale w Hanoi za stołem siedział Trump ze swoim ego. Kima natomiast wspierał sztab dyplomatów i wojskowych, którzy zjedli zęby na pozorowaniu ustępstw. Te rozmowy nie mogły się udać.