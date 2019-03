– To, jak ludzie piją, może być niezwykle interesującym barometrem społecznym – zawyrokował krótko po brexitowym referendum z 2016 r. William Borrell, właściciel baru Ladies & Gentleman w północno-zachodnim Londynie.

W wywiadzie dla popołudniówki „Evening Standard” Borrell – skądinąd brat frontmena zespołu Razorlight – opowiadał, że w ostatnich tygodniach przed głosowaniem zrobiło się jakby ciszej, ludzie przestali odwiedzać jego pub. Zaczął się martwić, że nigdy nie wrócą.

– Aż nagle, tuż po referendum, zaczęło się picie na umór. 24 czerwca ludzie zamawiali kolejki jak kowboje w saloonie. Było wielu Europejczyków i Rosjan cytujących poezję, szli na całość. Czuło się ten niewiarygodny hedonizm z powodu nadchodzącego armagedonu – powiedział Borrell.

Oficjalne dane o konsumpcji alkoholu w Anglii nie wykluczają, że miał rację. Pokazują co prawda, że w 2017 r. do szklanki zaglądało mniej osób niż dekadę wcześniej. Ci jednak, którzy to czynili, częściej tracili nad sobą kontrolę. Do szpitali przyjęto 337 tys. osób po alkoholu (17 proc. więcej niż 10 lat wcześniej), zmarło 5,5 tys. (wzrost o 11 proc.).