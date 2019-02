Donald Trump, informując o fiasku, nie zrugał Kim Dżong Una, nie powrócił do inwektyw w stylu „rakietowego człowieka”. Kim nie ponowił groźby utopienia amerykańskich wrogów w „morzu ognia” ani nie nazwał Trumpa zdziecinniałym starcem. – Nasza relacja jest bardzo silna – zapewnił Amerykanin.

Obaj przywódcy przedstawili swoje oferty, nie dogadali się, więc podali sobie ręce i rozjechali się do domów. Najprawdopodobniej negocjacje będą trwały dalej.

Wolno zapytać: po co w takim razie był ten szczyt? Negocjacje prowadzi się kanałami dyplomatycznymi, a spotkania na szczycie zwołuje się dopiero wtedy, kiedy wszystko jest dogadane na niższym szczeblu i wstępnie zaakceptowane przez przywódców.

Porażka Trumpa, ale nie druzgocząca

Ale Trump i Kim to nie są zwykli przywódcy. Wiadomo, że Kim odmawiał spotykania się z wysłannikami USA, chciał rozmawiać tylko z prezydentem, tylko jemu wysyłał „piękne listy”. Dlaczego? Pewnie uważał, że Trumpa najłatwiej będzie przekonać do ustępstw – nikt inny w Ameryce nie podzielał trumpowej „miłości” do koreańskiego dyktatora.