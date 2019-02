Juan Guaidó poleciał w czwartek z Kolumbii do Brazylii na spotkanie z jej nowym prezydentem Jairem Bolsonaro. Ale o poparcie Brazylii i innych głównych krajów Ameryki Łacińskiej opozycyjny prezydent Wenezueli nie musi zabiegać. Uznaje go już 50 krajów świata, w tym Europa, USA, Kanada i większość krajów Ameryki Łacińskiej. Już w Bogocie w poniedziałek wsparło go 13 krajów kontynentu, a także Kanada i USA, które żądają ustąpienia Nicolasa Maduro i rozpisania nowych wyborów prezydenckich.

Tzw. grupa z Limy zapowiedziała nawet wniosek do Międzynarodowego Trybunału Karnego o ściganie wenezuelskiego reżimu za strzelanie do ludności cywilnej i blokowanie pomocy humanitarnej.

Na Guaidó czeka więzienie

Guaidó wymknął się z Wenezueli w ubiegłą sobotę w nadziei, że uda mu się wymusić wjazd transportów pomocy humanitarnej przez przejścia lądowe z Kolumbią i Brazylią i zyskać w kraju jeszcze większą popularność. Jednak reżim w Caracas żadnej pomocy humanitarnej dla głodującej ludności nie chce. Uważa, że to zasłona dymna dla inwazji zbrojnej USA. Przejścia graniczne zostały obstawione wojskiem i zamknięte. Do ludzi z rejonów nadgranicznych, którzy próbowali żądać przepuszczenia konwojów, zaczęto strzelać. W sobotę zginęło kilkanaście osób, a kilka ciężarówek z żywnością i lekarstwami spłonęło.