Obecna wymiana ciosów między Indiami i Pakistanem to nic nowego. Zdarza się to od czasu podziału subkontynentu i pierwszej wojny między nimi w 1948 r., kiedy to Kaszmir stał się terytorium spornym przedzielonym „linią kontroli”, która do dziś stanowi nieformalną granicę. W ostatnich dekadach na szczęście te konfrontacje już nie przybierają postaci wojen, lecz ograniczonych wymian ognia i gróźb.

Obecny kryzys zaczął się od zamachu bombowego na indyjski konwój wojskowy w dystrykcie Pulwama, do którego przyznała się pakistańska grupa zbrojna Dżaisz-i-Mohammed. Zginęło 40 żołnierzy – to bardzo dużo jak na Kaszmir. Indie odczekały półtora tygodnia i wysłały samoloty, które zbombardowały „obóz terrorystów” po pakistańskiej stronie granicy. W odpowiedzi Pakistańczycy przeprowadzili nalot po stronie indyjskiej, następnie udało im się zestrzelić myśliwiec, który ruszył za nimi w pościg. Do niewoli dostał się indyjski pilot.