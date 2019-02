40 tys. uczniów szkół publicznych w kalifornijskim Oakland drugi tydzień z rzędu nie ma lekcji. Strajkują niemal wszyscy z 2,3 tys. zatrudnionych przez miasto nauczycieli. Widzę, jak codziennie o świcie demonstrują przed budynkami swoich szkół. W południe zbierają się na głównym placu centrum miasta i głośną, kolorową manifestacją przechodzą pod budynek administracji stanowej, gdzie trwają negocjacje władz ze związkiem zawodowym.

Oakland dołączyło do innych miast. Tydzień wcześniej swój protest rozpoczęło ponad 2 tys. nauczycieli w Denver. Dwa dni przed Oakland zastrajkowało 19 tys. nauczycieli w Wirginii. Miesiąc temu do klas nie przyszło ponad 30 tys. nauczycieli w Los Angeles – drugim co do wielkości okręgu szkolnym w USA. Przez ponad tydzień lekcji nie miało tam 600 tys. uczniów. Wcześniej nauczyciele wzięli udział w ogólnostanowych strajkach w Arizonie, Kentucky czy Oklahomie. Do nauczycielskiego strajku szykuje się stolica Kalifornii - Sacramento.