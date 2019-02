– Rozmowy musiały zostać zerwane w pewnym momencie. Najprawdopodobniej różnice między oczekiwaniami obydwu stron były zbyt wielkie – mówi John Kirby, były dyplomata, obecnie ekspert od stosunków międzynarodowych w stacji CNN, a w jego głosie czuć ulgę. – Wszyscy spodziewali się, że Trump Kimowi odpuści. Pocieszające jest to, że nie chciał z nim negocjować tylko po to, by ogłaszać światu, że obłaskawianie Kima trwa i gwarantuje sukces. Nie winiłbym go za to, że rozmowy przerwano – mówi.

Patrząc jednak na wcześniejsze zapowiedzi amerykańskiego prezydenta, który był przekonany, że tak jak rok temu w Singapurze uda się przekonać Kima do kolejnych, tym razem bardziej konkretnych ustępstw w sprawie rozbrojenia nuklearnego, wyniki szczytu są dla niego przykrą niespodzianką.

Trump: Poszło o sankcje

– Generalnie Kim chciał, by sankcje zniesiono całkowicie, a tego nie mogliśmy zrobić. Niczego mu nie daliśmy – mówił Trump na zwołanej rano konferencji prasowej. – Ale Kim chce denuklearyzacji – zapewniał.