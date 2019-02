W środę brytyjscy posłowie kolejny raz głosowali nad serią poprawek brexitowych. Ta, która do niedawna wydawała się najważniejsza – wzywająca do głosowania nad opóźnieniem brexitu, jeśli parlament nie przyjmie umowy z Brukselą – straciła znaczenie, gdyż dzień wcześniej przyparta do muru premier Theresa May obiecała dokładnie taki scenariusz. W środę posłowie potwierdzili tylko, że złożono przed nimi takie zobowiązanie (nie bez sprzeciwu grupki twardych brexitowców).

Szczegóły ewentualnego przełożenia rozwodu wciąż są dość mgliste. May wspominała o nieznacznym przesunięciu, Unia wolałaby dać Brytyjczykom więcej czasu, by stworzyć szansę na zupełnie nowe rozdanie, np. drugie referendum lub zmianę rządu.

Prezydent Francji Emmanuel Macron powiedział podczas konferencji w Pałacu Elizejskim z kanclerz Niemiec Angelą Merkel, że Paryż zgodzi się na opóźnienie brexitu tylko w przypadku istnienia nowego, wiarygodnego planu. Merkel brzmiała bardziej ugodowo. Do przesunięcia potrzebna jest zgoda wszystkich państw UE, ale komentatorzy na Wyspach są przekonani, że jeśli przyjdzie co do czego, liczyć się będzie zdanie Berlina.