Osiem miesięcy po pierwszym szczycie w Singapurze prezydent USA i północnokoreański dyktator zasiedli w środę po raz drugi do rozmów. Zaczęły się one od kolacji w postkolonialnym hotelu Metropol w stolicy Wietnamu, gdzie Graham Greene napisał „Spokojnego Amerykanina” i gdzie zatrzymała się kiedyś Jane Fonda.

W holu – na tle flag amerykańskich, północnokoreańskich i wietnamskich – Trump i Kim ściskali sobie długo dłonie. Trump poklepał Kima po plecach, obaj dowcipkowali – humory są szampańskie.

Trumpowi w hotelu przyszykowano królewską ucztę, podano mu pięć dań, w tym sałatę z mango z winegretem, sajgonki, danie z mięsa kraba i szpinaku w delikatnym wywarze, najlepszą w Azji polędwicę wołową Wagyu z gęsią wątróbką w sfermentowanym sosie z czarnego ryżu i smażone warzywa plus kleisty ryż z krewetkami na liściu lotosu.

Trump, który ma nowe kłopoty w kraju, gdzie przed Kongresem atakuje go jego były prawnik Michael Cohen (nazywając go „kłamcą”, „oszustem” i „rasistą”), potrzebuje sukcesu. Ma go dostarczyć szczyt, na którym pokaże, że nieobliczalny dyktator wprost je mu z ręki.