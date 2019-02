Według wyników podanych przez komisję wyborczą sobotnie wybory wygrała partia obecnego prezydenta Kongres Wszelkiego Postępu (All Progressives Congress), zdobywając 56 proc. głosów. Muhammadu Buhari pozostanie na czele Nigerii przez kolejne cztery lata.

Jeszcze przed ogłoszeniem wyników opozycyjna Ludowa Partia Demokratyczna oznajmiła, że wybory zostały zmanipulowane i nie zamierza się z tym pogodzić. Jej kandydat Atiku Abubakar dostał 41 proc. głosów.

Podejrzenia o machlojki

Wybory planowo miały się odbyć 16 lutego, ale rano w dniu głosowania komisja wyborcza przełożyła je o tydzień z powodów logistycznych: pożary i powodzie sprawiły, że nie do wszystkich lokali wyborczych dotarły karty do głosowania. Ta decyzja naturalnie wzbudziła podejrzenia o machlojki. Przełożenie daty musiało mieć negatywny wpływ na frekwencję, która okazała się żałośnie niska: 35 proc. W Lagos tylko jeden na pięciu obywateli pofatygował się do urny.