– Wstydzę się, że brałem udział w zatajaniu nielegalnych działań Trumpa, zamiast słuchać własnego sumienia. Wstydzę się, bo wiem, kim on jest – to rasista, kanciarz i kłamca – oświadczy dzisiaj Michael Cohen w trakcie przesłuchania przed komisją nadzoru Izby Reprezentantów. Treść jego wstępnego wystąpienia amerykańscy dziennikarze dostali z wyprzedzeniem, dlatego wiadomo, co prawnik powie dziś kongresmenom.

Kłamał, bo nie wierzył, że wygra wybory

– Trump to człowiek zagadka. Ma dobre i złe strony, jednak te złe przeważają nad dobrymi. A odkąd został prezydentem, jest najgorszą wersją samego siebie – będzie przekonywał Cohen, który sam ma sporo za uszami.

Przesłuchanie w Kongresie to na długo jego ostatnie publiczne wystąpienie – w maju zaczyna trzyletnią odsiadkę. Został skazany za oszustwa podatkowe i przekręty przy finansowaniu kampanii wyborczej.