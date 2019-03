Maciej Czarnecki: Sporo się mówi o tym, jak brexit jest na rękę Kremlowi.

Victor Madeira*: Wypowiedzi prezydenta Władimira Putina, który w ostatnich tygodniach przekonywał, że brexit to coś dobrego, powinny dać ludziom do myślenia. Rosja nie chce zjednoczonej UE, woli kształtować relacje z krajami bilateralnie – to dla niej łatwiejsze.

Komisja ds. cyfrowych, kultury, mediów i sportu Izby Gmin opublikowała 18 lutego raport końcowy o aktywności Rosjan w internecie. Są w nim jasne wskazówki, że mieliśmy do czynienia z rosyjską interwencją w kampanię i referendum. Wiele profili w mediach społecznościowych rozpowszechniało określony punkt widzenia.

Inna badana kwestia to pieniądze od darczyńcy brexitowców Arrona Banksa – skąd tak naprawdę pochodziły: czy z jego własnych biznesów, czy też z innych źródeł; czy zostały wykorzystane zgodnie z prawem?