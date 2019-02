We wtorek rano dwaj zamaskowani mężczyźni sterroryzowali pistoletem kierowcę cysterny z mlekiem, każąc mu wyjść z kabiny, po czym podłożyli ogień pod samochód. To drugi taki atak w ciągu trzech dni zakończony wybuchem ciężarówki.

Powód? Spadły ceny skupu owczego mleka, z którego produkcji utrzymuje się wiele sardyńskich rodzin. Negocjacje z przetwarzającymi je firmami nie przynoszą skutków, politycy rządzących partii przyrzekają „całkowitą zmianę” systemu mlecznej produkcji na wyspie, a zniechęceni pasterze w geście protestu oddają swoje karty wyborcze albo głosują na prawicę.

Za dużo mleka, za dużo pecorino

Na Sardynii hoduje się prawie 4 mln owiec. To niemal połowa owczej populacji w całym kraju – co drugi litr wytwarzanego w Italii owczego mleka pochodzi z tej wyspy. W latach 2015-17 wyprodukowano go tu ponad 600 mln litrów. Do tego dochodzi ponad 40 mln litrów mleka koziego.