Przed mającym się odbyć 27 i 28 lutego drugim szczytem z udziałem prezydenta USA Donalda Trumpa i przywódcy Korei Północnej Kim Dżong Una eksperci nie kryją obaw co do możliwych skutków tego spotkania.

Obawa nr 1: Kulawe porozumienie

Kim Dżong Un zdążył się zorientować, z kim ma do czynienia; wie, że dla Trumpa liczą się pozory. Zgodzi się więc na tyle, by lokator Białego Domu mógł odtrąbić sukces i jeszcze raz zgłosić się po pokojowego Nobla. Może – zamiast pełnej denuklearyzacji, której strona amerykańska domagała się do niedawna – wystarczy mu, że Pjongjang zrezygnuje z ICBM, rakiet balistycznych z zasięgiem na całe terytorium USA? Albo że zdemontuje kompleks jądrowy w Jongbion, i tak już mocno zużyty?

Trump doczeka się czołówek, których tak łaknie, zaś Kim uzyska zawieszenie przynajmniej niektórych sankcji albo – jeszcze lepiej – całkowite lub częściowe „zniknięcie” baz amerykańskich z Półwyspu Koreańskiego lub też zamrożenie, tym razem na trwałe, dwustronnych manewrów amerykańsko-południowokoreańskich.