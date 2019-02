„Rasistowskie uwagi pod moim adresem to codzienność. Zdarza się, że padają nawet w momencie, kiedy operuję” – opowiada anonimowo w rozmowie z „Guardianem” londyński chirurg. „Teraz, kiedy pracuję dłużej, zdarza się to nieco rzadziej, ale kiedy byłem początkującym lekarzem, to była norma” – twierdzi.

Jego historia nie jest wyjątkiem. Z badania przeprowadzonego przez Brytyjskie Stowarzyszenie Medyczne (BMA) wynika, że jeden na pięciu brytyjskich lekarzy jest prześladowany w pracy. Badanie przeprowadzono na próbie blisko 8 tys. osób, lekarzy pracujących na różnych stanowiskach w całej Wielkiej Brytanii.

Aż 40 proc. ankietowanych uważa, że w szpitalach, w których pracują, zdecydowanie istnieje problem molestowania, prześladowania i poniżania w miejscu pracy.

Mobbingowani lekarze gorzej leczą

To nie koniec ponurych danych o sytuacji w brytyjskiej służbie zdrowia. Z kolejnych statystyk, do których dotarli dziennikarze „Guardiana”, wynika, że lekarze i pielęgniarki nie tylko są molestowani i prześladowani. Nie pomaga nawet zgłaszanie takich sytuacji władzom szpitali. Choć liczba skarg rośnie – w samej Anglii w latach 2013-14 zgłoszono 420 takich przypadków, a w latach 2017-18 już 585 – niewiele to zmienia. Zaledwie niewielki odsetek oskarżanych lekarzy ponosi konsekwencje.