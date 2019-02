Na 32 dni przed brexitem w brytyjskiej polityce trwa cisza przed burzą. Kolejni parlamentarzyści rzucają legitymacje partyjne, a członkowie rządu May już otwarcie i pod nazwiskami grożą rebelią. To wszystko jeszcze nie miałoby takiego znaczenia, gdyby Izba Gmin uchwaliła umowę o warunkach wystąpienia z Unii Europejskiej.

Niestety, nic na to nie wskazuje. Po kolejnych daremnych wizytach w Brukseli premier Theresa May nie ma parlamentarzystom do zaproponowania nic poza – dwukrotnie już odrzuconą – umową zawierającą zapisy o tzw. irlandzkim bezpieczniku. Według najnowszych zapowiedzi kolejne głosowanie nad rządową propozycją ma się odbyć dopiero 12 marca. Nie ma żadnych powodów podejrzewać, że ten dzień przyniesie przełom, więc państwo dalej dryfować będzie ku krawędzi brexitu bez umowy, co powoduje katastrofalne i nieodwracalne szkody dla brytyjskiej gospodarki.