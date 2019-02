– Chciałbym jednoznacznie powtórzyć, że jeśli w Kościele wystąpiłby chociaż jeden przypadek wykorzystywania małoletniego, to taki przypadek zostanie potraktowany z najwyższą powagą. Mamy obowiązek uważnie słuchać tego stłumionego milczącego krzyku [skrzywdzonych dzieci] – powiedział papież Franciszek podczas niedzielnej mszy kończącej czterodniową konferencję przedstawicieli episkopatów z całego świata. Wskazywał, że „plaga nadużyć seksualnych wobec nieletnich jest zjawiskiem historycznie rozpowszechnionym we wszystkich kulturach i społeczeństwach”, ale to księży krzywdzących dzieci nazwał „narzędziem szatana”.

– Słyszeliśmy już wiele razy wcześniej te zobowiązania do walki z krzywdzeniem nieletnich. Ale potrzebujemy usłyszeć, „jak” i „kiedy” – tak w mediach społecznościowych krytykowała papieża Irlandka Marie Collins, w dzieciństwie ofiara kapelana szpitalnego, która w 2017 r. opuściła watykańską radę ds. ochrony nieletnich w proteście przeciw – jak tłumaczyła – sabotowaniu jej prac przez kurię rzymską. Z kolei Anne Barrett Doyle z organizacji BishopAccountability.org uznała kazanie Franciszka za „porażające rozczarowanie”.