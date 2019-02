Rzadkie podróże zagraniczne przywódców Korei Północnej są owiane tajemnicą. Wiadomo jednak, że nie latają samolotami z obawy przed zamachem i jeżdżą koleją. Tak też jest i tym razem. Pancerny zielony pociąg Kim Dżong Una zauważono w sobotę na moście kolejowym w Dandongu, chińskim przejściu granicznym z Koreą Północną.

O tym, że to pociąg specjalny, świadczyły nadzwyczajne środki bezpieczeństwa podjęte przez stronę chińską, która odcięła brzeg granicznej rzeki Jalu w okolicy mostu barierkami metalowymi i taśmą. W piątek ewakuowano gości pobliskiego hotelu, tłumacząc, że w sobotę zaczyna się remont.

– To długi pociąg, który przejechał przez most wolniej niż normalny pociąg pasażerski – mówi anonimowe źródło portalu NK News. – To na pewno on [Kim], widać to po ilości policji.

Pociąg widmo z zaciemnionymi szybami sunął w mroku z włączonymi jedynie przednimi światłami.