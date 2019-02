Przejścia graniczne łączące Wenezuelę z Kolumbią i Brazylią stały się polem bitwy między reżimem Nicolasa Maduro a opozycją, ponieważ tylko tą drogą do głodującego kraju może dotrzeć pomoc humanitarna. Maduro nie życzy sobie jednak żadnego wsparcia z zewnątrz i przekonuje naród, że coraz bardziej dotkliwemu brakowi żywności winna jest opozycja z Juanem Guaidó, przewodniczącym parlamentu, na czele. Guaidó na fali rosnącego w siłę społecznego protestu ogłosił się pełniącym obowiązki prezydenta i został uznany za głowę państwa przez USA, kraje UE i sąsiadów Wenezueli. Maduro bezskutecznie próbował stłumić protest siłą, wysyłając na przeciwników bojówki. Teraz próbuje nie dopuścić, by do kraju napłynęła zagraniczna żywność.

Pomoc humanitarna spłonęła

W sobotę na granicy z Kolumbią w mieście Urena wierni Maduro policjanci zablokowali most, przez który miała przejechać pomoc z sąsiedniego kraju, i za pomocą gumowych pocisków i gazu łzawiącego odpierali demonstrantów. Wcześniej zwolennicy opozycji podeszli do policyjnych posterunków z białymi różami w dłoniach, licząc na to, że funkcjonariusze wypowiedzą Maduro służbę. Do tego samego zachęca ich Guaidó.